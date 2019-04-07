شكرا لقرائتكم خبر عن 3 منظمات حقوقية تطلق حملة "كشف الحقيقة في قطر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت 3 منظمات حقوقية دولية وهي المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا والاتحاد الاوروبي، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الانسان حملة دولية علي السوشيال ميديا بعنوان "كشف الحقيقة فى قطر"

وسيتم إطلاق الحملة على مواقع السوشيال ميديا بعدد من اللغات والتى تنطلق ضد استضافة السلطات القطرية لاجتماعات مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي 140 الذي عقد يوم امس وينتهي يوم 10 ابريل.

وتركزت الحملة بعنوان (كشف الحقيقة في قطر) علي تعريف برلمانات دول العالم التي تحضر المؤتمر حقيقة أوضاع الشعب القطري والانتهاكات التي يمارسها التظام القطري وتركزت على:

- حرمان الشعب القطري من انتخابات برلمانية حرة.

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- سحب الجنسية والحقوق من قبلية الغفران القطرية العريقة الكبيرة.

- اعتقال النشطاء والناشطات ومنع سفرهم.

- تمويل الإرهاب العالمي.

- تعزيز خطاب الكراهية والعنف.

- انتهاك حقوق العمال الأجانب.