شكرا لقرائتكم خبر عن القومي لحقوق الإنسان: نحتاج لتعداد واضح للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد نجيب، الباحث في وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس القومي لحقوق الانسان، إن هناك تضاربا في تعداد ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، فقدر عددهم في 1996 من 13 إلي 17%؜ من سكان الدولة أي ما يقدر 2 مليون ونصف مواطن، وفي 2006 قدر عددهم 467 ألفا، وفي 2011 قدر عددهم بحوالي 700 ألف، وفي التعداد الأخير 2017 أوضح أن عددهم يقدر 10.67%، لافتا إلى أن هذه هي إحدى إشكاليات الأشخاص ذوي الإعاقة وهي عدم معرفة تعدادهم الحقيقي، ويرجع تباين الإحصاء للعديد من الأسباب، منها عدم وجود عدادين للتعامل مع تلك الفئة، والعديد من أولياء الأمور في القرى والصعيد يخفون أولادهم ذوى الإعاقة.

وأضاف في كلمته باجتماعات المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنه لا توجد أوراق ثبوتية لتلك الفئة في القري، لافتا إلى أن هناك أسر تري أن أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هي عار عليهم، ولا ننكر الجهود التي تقوم بها الدولة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، في كافة المجالات، مطالبا منطمات المجتمع المدني بإنشاء مراكز مساعدة قانونية للتعامل مع قضايا الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن يكون هناك موظفين في القطاعات المختلفة للتعامل مع الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.

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