شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار بشمال القاهرة تفتتح فصولا لمحو الأمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أمانة حزب المصريين الأحرار بشبرا في عمل فصولا لمحو الأمية للكبار بمقر الحزب بشبرا لأهالي شمال القاهرة، حيث بدأت فعاليات أول دورة لمحو الأمية بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم وقال رائد مقدم ،عضو الهيئه العليا وأمين المصريين الأحرار بشمال القاهرة، إن فرج مرسي ، أمين التدريب والتثقيف بأمانة المصريين الأحرار -والذي وافته المنيه الإسبوع الماضي- بشبرا قام بالتواصل بين وزارة التربية والتعليم والحزب واستكمل المتابعة محمد فتحي أمين قسم شبرا ، موضحا أن مدة الدوره ثلاثة شهور على أن تكون 3 أيام في الأسبوع.

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