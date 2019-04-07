شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد يعلن رأى مؤسسات الحزب فى التعديلات الدستورية الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المكتب التنفيذي لحزب الوفد اجتماعًا مهمًا، في الثالثة عصر يوم الخميس المقبل، يعقبه اجتماع الهيئة العليا في الخامسة مساء اليوم نفسه، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الوفد.

وبحبسب بيان صادر عن الحزب، تقرر تخصيص الاجتماعين لعرض الرأي النهائي الذي انتهت إليه استطلاعات آراء الوفديين بلجان الحزب في المحافظات بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.

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وكان المكتب التنفيذي قد أرسل استمارات استطلاع رأي مؤسسات الحزب بلجان المحافظات، والتي سيتم عرضها على المكتب التنفيذي والهيئة العليا وسيتم الإعلان عن نتائج استطلاعات الرأي خلال الاجتماعين المقررين.