تقدّم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مُشيّعي الجنازة العسكرية لشهيد الواجب النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، من قوة مديرية أمن القاهرة، والذي استشهد صباح اليوم، إثر قيام أحد الجناة بإطلاق أعيرة نارية تجاهه والقوة المرافقة له حال اشتباه في السيارة التي كان يستقلها الجاني ومرافقه بدائرة قسم شرطة النزهة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| وزير الداخلية يتقدم الجنازة العسكرية لشهيد قسم النزهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.