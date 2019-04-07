الحكومة توافق على تقنين أوضاع 111 كنيسة ومبنى ليصل الإجمالى إلى 894

كتبت هند مختار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء: العدل، وشئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان، وممثلي الجهات المعنية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة، التى تمت على مدار الشهر منذ آخر اجتماع للجنة في 5/3/2019 فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم على تقنين أوضاع 111 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد...