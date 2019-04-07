أردوغان فقد "سحره" بين الأتراك



24- زياد الأشقر

كتب الباحث سونر كاغابتاي في صحيفة "واشنطن بوست"، أنه بات محسوماً أن الحزب الحاكم في تركيا بزعامة رجب طيب أردوغان مني بهزيمة في المدن التركية الرئيسية في الانتخابات المحلية التي أجريت الأسبوع الماضي، على رغم التردد في إعلان النتائج النهائية.

هؤلاء يحمّلون أردوغان المسؤولية عن مشاكل البلاد، بما في ذلك تجدد الصراع مع الأكراد وانهيار الاقتصاد، ناهيك عن بيئة قمعية متزايدة حيال المعارضة وقال سواء أحب المرء أردوغان أم لا، يجب الإقرار بأنه في فترة ما مثل التغيير، ودافع عن رؤية للبلاد تفترض التخفيف من التحديات التي...

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