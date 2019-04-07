الجيش الليبي يدفع بسلاح الجو إلى معركة طرابلس

شنت طائرات للجيش الوطني، الأحد، غارات على مواقع الجماعات المسلحة في محيط العاصمة الليبية طرابلس، وذلك للمرة الأولى بعد يومين من بدء عملية "طوفان الكرامة".
وقالت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية" إن الغارات استهدفت مواقع الميليشيات جنوبي طرابلس، في أول قصف جوي من قبل الجيش منذ بدء العملية.
وكان الجيش أطلق، مساء الخميس عملية "طوفان الكرامة" الرامية إلى دحر الجماعات المسلحة من العاصمة، دون أن يقحم سلاح الجو في العمليات العسكرية.
بيد أن تعرض بعض مواقعه المتقدمة أحياء مدنية لغارات من قبل الجماعات المسلحة المرتبطة بحكومة الوفاق،...
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