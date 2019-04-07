عطالله يزور بلدة جوار الحوز ويعد باستكمال ملف المصالحة فيها

زار وزير المهجرين ​غسان عطالله​ بلدة جوار الحوز، بهدف وضع حجر اساس للمصالحة التي لم تتم بعد، وشارك في القداس الالهي مع أهلها والنائبين الان عون و​بيار بو عاصي​ والنائب السابق ​ناجي غاريوس​ وفعاليات المنطقة.

وبعد القداس كان لقاء في صالون الكنيسة حيث استمع عطالله الى مطالب الاهالي المتعلقة بالمصالحة ووعد بالعمل لاستكمال انجاز هذا الملف بما يصون كرامة الشهداء واهاليهم.

يشار الى ان انجاز المصالحات هو المرحلة الثانية من الخطة التي وضعها وزير المهجرين لانهاء كل الملفات العالقة في الوزارة وصولا الى اقفالها واستبدالها بوزارة الانماء الريفي.