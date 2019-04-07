حزب الله: الإيرانيون قدموا صورة عن التعامل الإنساني في مواجهة السيول

أشار "​حزب الله​"، في بيان له، إلى أن "أيام عصيبة مرت وما زال الشعب ال​إيران​ي الشريف يواجه السيول الجارفة في عدد من المحافظات بصبر وثبات وعزم وتكافل وحضور قلَّ نظيره وتعاون كامل مع الإدارات الحكومية المختصة ومع القوات المسلحة".

ولفت إلى أنه "في الوقت الذي يُقدّم فيه الإيرانيون صورة عن التعامل الإنساني والأخلاقي في حادثة عظيمة من هذا النوّع، تَظهر الصورة الوحشية للإدارة الأميركية التي تمنع بفعل عقوباتها وصول التحويلات البنكية والكثير من المساعدات الإنسانية، بل أكثر من ذلك فإن هذه الإدارة المتوحشة تخطط لوضع حرس ​الثورة الإسلامية​ في إيران على لائحة الإرهاب والعقوبات في الوقت الذي يقوم فيه الحرس بدور كبير جداً إلى جانب بقية القوات المسلحة في مواجهة السيول ومساعدة المنكوبين وإنقاذ السكان".

وفي حين رأى أنه "في كل الأحوال، هذه واحدة من ساحات الجهاد والصبر والثبات لأهل الحق"، أوضح أن "هذه السيول خلّفت وفاة العشرات من الناس الشرفاء وعدد كبير من الجرحى والمرضى وخسائر مادية جسيمة"ـ

ولفت إلى أننا "نتقدم بتعازينا الحارة إلى إمام الأمة الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله وإلى الشعب الإيراني العزيز وخصوصاً أهالي الضحايا وإلى كافة المسؤولين المحترمين في الجمهورية الإسلامية، ونسأل الله تعالى الشفاء العاجل لكل الجرحى والمرضى وأن يمكّن جميع المسؤولين وأفراد الشعب الشجعان من مواجهة هذه السيول وآثارها والإنتهاء من هذه المحنة في أسرع وقت ممكن".