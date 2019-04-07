زوجة كارلوس غصن تطلب من ماكرون ترك قرينة البراءة لزوجها

كشفت كارول غصن أن زوجها ​كارلوس غصن​، الذي أوقف مجددًا هذا الأسبوع في ​اليابان​، قام بتسجيل رسالة مصورة ستنشر قريبًا يطرح فيها روايته للقضية من أجل "أن يحدد المسؤولين عما يجري له".

وكررت زوجة غصن التعبير عن قناعتها ببراءته، وأكدت أنها لا تريده أن يكون "فوق القوانين، بل أن يحظى بمحاكمة منصفة". وطلبت "أن نترك له قرينة البراءة، على غرار أي مواطن فرنسي، وأطلب ذلك من ​رئيس الجمهورية​ ​إيمانويل ماكرون​".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان قد دعا اليابان، أمس، إلى احترام حقوق غصن وقرينة البراءة لديه، وذلك خلال لقائه نظيره الياباني تارو كونو.

يذكر أن غصن، الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة رينو ونيسان، أوقف مجددًا في اليابان حتى 14 من نيسان الحالي، بعد توجيه اتهامات جديدة إليه بارتكاب مخالفات مالية، وذلك بعد شهر من الإفراج عنه بعدما جرى توقيفه في تشرين الثاني الماضي لمدة 3 أشهر متواصلة.