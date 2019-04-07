نائب بالحزب الحاكم: سنطلب إعادة فرز أصوات كل مراكز اقتراع في اسطنبول

أكد نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في ​تركيا​ علي إحسان ياوز أن "الحزب سيقدم طلباً لإعادة فرز أصوات كل مراكز اقتراع ​الانتخابات البلدية​ في ​اسطنبول​ التي جرت الأسبوع الماضي، علماً بأن إعادة فرز جزئية تجري حالياً في 39 من أحياء المدينة".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أعلنت أنها ستعيد فرز الأصوات في 8 دوائر باسطنبول، حيث يتقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض على مرشح حزب العدالة الذي نال أغلبية الأصوات على النطاق الوطني.

وجاء قرار اللجنة بعد أن قدم ​حزب العدالة والتنمية​ طعنا في نتيجة الانتخابات البلدية في اسطنبول على خلفية وقوع "أخطاء ومخالفات وتحايل تتناقض مع قوانين الانتخابات".

ومني حزب الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، بانتكاسات في الانتخابات المحلية مع خسارة حزبه العاصمة ​أنقرة​ للمرة الأولى منذ تأسيس الحزب عام 2001، ويتجه نحو الخسارة الأكبر على الإطلاق في مدينة اسطنبول، حيث لا يزال هناك نحو 300 ألف صوت لم يتم فرزها.