نائب بالحزب الحاكم: سنطلب إعادة فرز أصوات كل مراكز اقتراع في اسطنبول

أكد نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا علي إحسان ياوز أن "الحزب سيقدم طلباً لإعادة فرز أصوات كل مراكز اقتراع الانتخابات البلدية في اسطنبول التي جرت الأسبوع الماضي، علماً بأن إعادة فرز جزئية تجري حالياً في 39 من أحياء المدينة".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أعلنت أنها ستعيد فرز الأصوات في 8 دوائر باسطنبول، حيث يتقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض على مرشح حزب العدالة الذي نال أغلبية الأصوات على النطاق الوطني.
وجاء قرار اللجنة بعد أن قدم حزب العدالة والتنمية طعنا في نتيجة الانتخابات البلدية في اسطنبول على خلفية وقوع "أخطاء ومخالفات وتحايل تتناقض مع قوانين الانتخابات".
ومني حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بانتكاسات في الانتخابات المحلية مع خسارة حزبه العاصمة أنقرة للمرة الأولى منذ تأسيس الحزب عام 2001، ويتجه نحو الخسارة الأكبر على الإطلاق في مدينة اسطنبول، حيث لا يزال هناك نحو 300 ألف صوت لم يتم فرزها.
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