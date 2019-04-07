أعلنت وزارة الكهرباء والماء في السودان عن انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن جميع أنحاء البلاد.
وكانت الكهرباء قد انقطعت عدة مرات عن كافة أنحاء السودان خلال شهر كانون الثاني بعد بدء الإحتجاجات ضد حكم الرئيس السوداني عمر البشير.
وخلال شهر كانون الثاني، أوضحت الوزارة أن "سبب الإنقطاع هو عدم التغذية من المحطات الرئيسية والتي تعمل بنظام الحماية التلقائي لتفادي زيادة الأحمال بالشبكة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الكهرباء والماء بالسودان: انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن جميع أنحاء البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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