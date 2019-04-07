وزارة الكهرباء والماء بالسودان: انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن جميع أنحاء البلاد

أعلنت وزارة الكهرباء والماء في ​السودان​ عن ​انقطاع الكهرباء​ بشكل كامل عن جميع أنحاء البلاد.

وكانت الكهرباء قد انقطعت عدة مرات عن كافة أنحاء السودان خلال شهر كانون الثاني بعد بدء الإحتجاجات ضد حكم الرئيس السوداني ​عمر البشير​.

وخلال شهر كانون الثاني، أوضحت الوزارة أن "سبب الإنقطاع هو عدم التغذية من المحطات الرئيسية والتي تعمل بنظام الحماية التلقائي لتفادي زيادة الأحمال بالشبكة".