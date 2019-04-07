وزير خارجية باكستان: الهند ستشن هجوما جديدا علينا هذا الشهر

أعلن وزير الخارجية ال​باكستان​ي شاه محمود قرشي أن بلاده لديها "معلومات مخابرات يعول عليها" تشير إلى أن ​الهند​ ستشن هجوما جديدا عليها هذا الشهر، موضحاأن "الهجوم قد يقع بين 16 و20 نيسان وأن باكستان عبرت عن مخاوفها للدول الخمس دائمة العضوية في ​مجلس الأمن الدولي​".

وأدى ​تفجير​ انتحاري نفذه متشددون يعملون انطلاقا من باكستان في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من إقليم ​كشمير​ بحياة ما لا يقل عن 40 من ​قوات الأمن​ الهندية في 14 شباط. وزاد خطر نشوب صراع بصورة كبيرة في 27 شباط عندما شنت الهند ضربة جوية على ما وصفتها بأنها قاعدة لتدريب المتشددين.

وفي اليوم التالي أسقطت باكستان ​طائرة​ هندية مقاتلة وأسرت طيارها قبل أن تطلق سراحه لاحقا.