وزير خارجية باكستان: الهند ستشن هجوما جديدا علينا هذا الشهر

أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي أن بلاده لديها "معلومات مخابرات يعول عليها" تشير إلى أن الهند ستشن هجوما جديدا عليها هذا الشهر، موضحاأن "الهجوم قد يقع بين 16 و20 نيسان وأن باكستان عبرت عن مخاوفها للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي".
وأدى تفجير انتحاري نفذه متشددون يعملون انطلاقا من باكستان في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير بحياة ما لا يقل عن 40 من قوات الأمن الهندية في 14 شباط. وزاد خطر نشوب صراع بصورة كبيرة في 27 شباط عندما شنت الهند ضربة جوية على ما وصفتها بأنها قاعدة لتدريب المتشددين.
وفي اليوم التالي أسقطت باكستان طائرة هندية مقاتلة وأسرت طيارها قبل أن تطلق سراحه لاحقا.
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