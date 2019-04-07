الخارجية الإيرانية تعد مشروع قانون يعتبر الجيش الأميركي منظمة إرهابية

أعلن عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في ​البرلمان الإيراني​ ​حسين نقوي حسيني​ عن إعداد مشروع قانون يعتبر ​الجيش الأميركي​ منظمة إرهابية، موضحًا أنه سيجري التصويت عليه في حال أدرجت واشنطن ​الحرس الثوري الإيراني​ على لائحة الإرهاب.

وكانت "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تعتزم الإعلان عن قرارها بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، غدًا الاثنين.