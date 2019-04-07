الخارجية الإيرانية تعد مشروع قانون يعتبر الجيش الأميركي منظمة إرهابية

أعلن عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حسين نقوي حسيني عن إعداد مشروع قانون يعتبر الجيش الأميركي منظمة إرهابية، موضحًا أنه سيجري التصويت عليه في حال أدرجت واشنطن الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب.
وكانت "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم الإعلان عن قرارها بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، غدًا الاثنين.
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