سبوتنيك: 5 قتلى و15 جريحا بينهم أطباء بقصف صاروخي على مشفى شمالي حماة

أفادت وكالة "​سبوتنيك​" الروسية عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين بينهم خمسة من أطباء وكوادر مشفى مصياف الوطني بقصف صاروخي عنيف شنته المجموعات المسلحة المنتشرة في قطاع حماة من المنطقة منزوعة ​السلاح​ على المشفى والأحياء المجاورة له.

وأوضح مدير مشفى مصياف الوطني الدكتور ماهر يونس للوكالة أن "5 ​صواريخ​ سقطت على مشفى مصياف الوطني أدت لارتقاء 5 مدنيين بينهم أحد موظفي منظومة الإسعاف في المشفى، وأصيب 15 آخرين بينهم طبيبان اثنان وعدد من الأطفال، بالإضافة إلى لأضرار مادية كبير لحقت بمبنى المشفى".

ولفت إلى أن "الإصابات متفاوتة الخطورة تم نقل عدد منها إلى غرف العمليات فيما يتلقى بقية المصابين العلاج بأقسام المشفى الأخرى".

فيما أكد مصدر عسكري سوري لوكالة "سبوتنيك" أن قوات ​الجيش السوري​ بدأت بالرد على مصادر الإطلاق مستهدفة، عبر سلاحي المدفعية و​الصواريخ​، مواقع وتحركات المجموعات المسلحة في قرى وبلدات اللطامنة وكفرزيتا وجبل شحشبو على كامل المحور الشمالي والشمالي الغربي لمدينة حماة من المنطقة منزوعة السلاح.