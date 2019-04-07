"مصر الثورة" يدين استهداف رجال الأمن في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تقدم الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب مصر الثورة، بالعزاء للشعب المصري ولرجال الأمن ولأسرة شهداء حادث النزهة والذي وقع صباح اليوم شرق القاهرة.

وأدان أبوالعطا، في بيان الأحد، الحادث المؤسف الذي استهداف قوة أمنية بمنطقة النزهة وأسفر عن استشهاد ضابط وسائقه وإصابة اثنين آخرين، مؤكدًا أن رجال الأمن دائمًا ما يضحون بحياتهم في سبيل الوطن.

وأكد رئيس حزب مصر الثورة، أن مصر تحت قياد الرئيس عبدالفتاح السيسي قادرة على المواجهة وضبط الأمن في البلاد، لافتًا إلى أن الدولة تواجه حربًا شرسة ضد أعدائها في الداخل والخارج الذين يريدون النيل من الوطن واستقراره.

وأضاف أن رجال الأمن يضربون كل يوم أروع الأمثلة في سبيل حفظ أمن واستقرار البلاد، موجهًا حديثة لأسر الشهداء: "رحم الله الشهداء وألهمكم الصبر والسلوان".