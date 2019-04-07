العصار: الإنتاج الحربي تتبنى إطلاق الثورة الصناعية الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أعلن الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربيي، أن الوزارة تتبنى إطلاق الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدًا أن مصر تمتلك صناعة وعقول وإمكانيات كبيرة.

وأعرب العصار، خلال مشاركته في مؤتمر الإعلان عن إطلاق مؤسسة "مصر تستطيع" عن سعادته لإطلاق المؤسسة حتى يكون العمل بشكل مؤسسي منهجي، مشيرًا إلى وجود الكثير من العقول المصرية في الخارج على استعداد أن تشارك في نهضة وطنها، وأن هذا الوطن يزخر بالمصريين الذين يمتلكون الإمكانيات الضخمة والعقول النيرة، ولكنهم يريدون الفرصة.

وأشار إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى دائمًا لكي تكون ضمن قصص النجاح المُحققة، ومنها "مصر تستطيع" قائلًا: "لدينا الإمكانيات التي نقوم باستغلالها لبناء صناعة، فقد جلبنا أجهزة حديثة من الخارج وقمنا بتوطينها في مصر من أجل إنتاج العديد من الصناعات، إذ أن كل الدول المتقدمة قائمة على الصناعة".

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وأضاف العصار: "وجدنا من أول حضورنا لمؤتمرات (مصر تستطيع) الأربعة ما نبحث عنه، فالشركات الأجنبية تريد مقابل، ولكن الخبير المصري بالخارج يريد المشاركة في تقدم وطنه بدون مقابل".

ونظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤتمرًا للإعلان عن إطلاق مؤسسة "مصر تستطيع" رسميًا، اليوم الأحد، كإحدى نتائج سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" وذلك بحضور نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وكل من مجلس الأمناء ومجلس الخبراء الخاص بمؤسسة "مصر تستطيع".

وتعد مؤسسة "مصر تستطيع" كيانًا خرج إلى النور ليكون بمثابة همزة الوصل بين العلماء والخبراء المصريين بالخارج ووطنهم الأم، وبمثابة كيان مصري لهم يتم من خلاله تسجيل بياناتهم ومعرفة المزيد عن خبراتهم وأبحاثهم ومساهماتهم في المجتمعات التي يعيشون بها، وذلك من أجل تعميق دور المصريين بالخارج العلمي والبحثي في العالم.