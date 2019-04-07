بالتفاصيل.. تقنين أوضاع 111 كنيسة ومبنى تابعًا لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

وافقت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس على تقنين أوضاع 111 كنيسة ومبنى تابعًا، ليصل عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 894 كنيسة ومبنى.

وقال المستشار، نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء (العدل - شئون مجلس النواب - التنمية المحلية - الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) وممثلي الجهات المعنية، حيث وجه مدبولي بالاستمرار في تسريع وتيرة العمل الذي تقوم به اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس وأمانتها الفنية، حتى يتسنى الانتهاء من ملف التقنين في أسرع وقت ممكن.

وصرح المستشار نادر سعد، بأن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة التي تمت على مدار الشهر منذ آخر اجتماع للجنة في 5 مارس الماضي فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها.

وأضاف متحدث الوزراء، أن الاجتماع استعرض موقف الإجراءات التي قامت بها الكنائس والمباني التي تم تقنين أوضاعها بشأن استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، حيث أشار وزير الإسكان إلى عقد اجتماعات مع مسئولي الحماية المدنية من أجل تعديل الكود الخاص باشتراطات الحماية بما يمنح مزيدًا من التسهيلات للكنائس من أجل تمكينها من استيفاء الاشتراطات المطلوبة.