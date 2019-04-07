استعدادا لأمم إفريقيا: محافظ السويس يطالب الشركات بإنجاز أعمال تطوير الميادين

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

عقد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، اليوم الأحد، اجتماعًا للوقوف على معدل إنجاز أعمال التطوير والتجميل والرصف والإنارة العامة، للارتقاء بالشكل الحضاري للمدينة الباسلة والتي تواكب استعداد السويس لاستقبال كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيف السويس المجموعة الخامسة منها في يونيو 2019.

وطالب المحافظ من رؤساء الأحياء والشركات المنفذة لأعمال التجميل والتطوير تكثيف معدلات التنفيذ بدهان الأسوار والإنارة العامة ووضع العلامات الارشادية بالطرق، واستكمال تطوير ورفع كفاءة طريق "السويس – القاهرة"، في المنطقة المواجهة لجامعة السويس والتوفيقية.

ووجه اللواء صقر بتركيب علامات ولافتات استرشادية باللغة العربية والإنجليزية على الطرق الرئيسية والمحاور المرورية.