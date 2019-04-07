لافروف: ليس لدينا معلومات حول صفقة القرن الأمريكية وما نسمعه يثير القلق

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، اليوم الأحد، إن بلاده ليس لديها معلومات حول ما يسمى بـ "صفقة القرن" الأمريكية، غير أن "ما نسمعه من أصدقائنا يثير القلق".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع لافروف مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمّان.

وأضاف: "ندين القرارات الأمريكية حول الجولان والقدس ونعتبرها غير شرعية"، مؤكدا أن روسيا تدعم حل الدولتين.

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من جهة أخرى ،، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه لافروف ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وبخصوص الأزمة السورية، أكد الملك أهمية التوصل لحل سياسي للأزمة يحفظ وحدة سورية أرضا وشعبا، ويضمن عودة آمنة للاجئين، مشددا على أن الجولان أرض سورية محتلة وفقا لجميع قرارات الشرعية الدولية.

كما تطرق اللقاء أيضا إلى الأزمات التي تمر بها المنطقة، وجهود الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية.