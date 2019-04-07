قصة جنرال أمريكي بارز رجح العلماء أنه "امرأة أو مزدوج الجنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن – (بي بي سي):

رجح باحثون أن كازيمير بولاسكي، الجنرال الأمريكي البولندي الذي عاش في القرن الثامن عشر، ربما كان امرأة أو مزدوج الجنس.

ويعتبر بولاسكي، النبيل البولندي الذي انضم إلى جيش جورج واشنطن وحارب القوات البريطانية عام 1777، من أبطال الحرب في بولندا والولايات المتحدة.

وكلن علماء اكتشفوا منذ عشرين عاما أن الهيكل العظمي لبولاسكي يحمل خصائص أنثوية، لكنهم لم يتمكنوا من إثبات أنها عظام هذا القائد العسكري.

لكن تحليل الحمض النووي أثبت الآن أن الهيكل العظمي النسائي لبولاسكي.

ومن المقرر أن تُعرض نتائج الدراسة الحالية في فيلم وثائقي بعنوان "قصص أمريكا الخفية: الجنرال كان امرأة؟"، والذي يُبث على قناة سميثسونيان العلمية في الثامن من إبريل الجاري.

من هو كازيمير بولاسكي؟

ولد بولاسكي في وارسو عام 1745 واظهر اهتماما بالسياسة منذ سن مبكرة.

واعتبرته روسيا، وهو لا يزال مراهقا، خارجا على القانون لقتاله من أجل استقلال بولندا، مما دفعه إلى الهرب إلى باريس.

وهناك التقى بالمناضل الأمريكي بنيامين فرانكلين، الذي أقنعه بالانضمام للثورة الأمريكية وقتال المستعمرات ضد إنجلترا.

ويُعتقد أن القائد البولندي الأمريكي أنقذ حياة جورج واشنطن عام 1777 في معركة برانديواين عندما تمكن من تأمين طريق لهروب واشنطن وجنوده، مما ساعدهم على الانسحاب.

وتوفي بولاسكي عام 1779 عن عمر يناهز 34 عاما إثر إصابته بجرح قاتل في حصار سافانا.

ودُفن جثمان بولاسكي في حاوية معدنية تحت نصب تذكاري في سافانا في ولاية جورجيا الأمريكية، لذلك عندما أُزيل هذا النصب مؤقتا منذ حوالي عشرين سنة، تمكن العلماء من نبش القبر واستخراج رفاته للدراسة.

وقال تشارلز ميرب، عالم الأنثروبولوجي المتخصص في الطب الشرعي في ولاية أريزونا في ذلك الوقت، لموقع جامعة ولاية أريزونا الإلكتروني "أيه إس يو ناو" إنه فحص الرفات مع كارن بيرنز، اخصائية الطب الشرعي في جامعة جورجيا.

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وقال ميرب: "قالت لي بيرنز 'ادخل، لكن لا تخرج صارخا'، وطلبت مني أن أفحص الرفات بعناية وعمق، ثم نجلس بعد ذلك لمناقشة ما رأيناه."

وأضاف: "دخلت على الفور، ورأيت ما كانت تتحدث عنه. فالهيكل العظمي كان أقرب ما يكون لإمرأة من كونه لرجل."

كيف تم التأكد من أنه بولاسكي؟

بعد ذلك، كان على الباحثين إثبات أن هذا الرفات لبولاسكي وأنه لم يستبدل برفات شخص آخر.

فبدأوا بفحص الإصابات التي تركت أثرا في العظام، والتي توافقت مع الإصابات التي تنتج عن ركوب الخيل والقتال.

وكانت الخطوة الثانية هي تحليل الحمض النووي الموجود في العظام.

ولأن نوع الحمض النووي الذي أراد ميرب وبيرنز اختباره كان أنثويا، فحص الباحثان رفات حفيد أحد أشقاء بولاسكي لاكتشاف مدى مطابقة الحمض النووي لدى الاثنين.

لكن اختبارات الحمض النووي في ذلك الوقت لم تكن متقدمة بما فيه الكفاية كما هو الحال الآن، مما أدى إلى الفشل في الحصول على أية نتائج. لذا أعيد الرفات إلى مكان قريب من النصب التذكاري مرة ثانية وصُنفت النتائج التي توصل إليها الباحثان على أنها "مجرد رأي".

ونُسي أمر دراسة جثمان بولاسكي لسنوات طويلة حتى قرر باحثون في الفترة الأخيرة دراسة الدليل الذي توصل إليه الباحثان الأمريكيان لرؤية إذا ما كان من الممكن التوصل إلى نتائج أفضل اعتمادا على التكنولوجيا المتقدمة.

وعندما فحصوا العظام، اكتشفوا أن هناك تطابقا إيجابيا بمعنى وجود تطابق بين الحمض النووي الموجود في عظام بولاسكي والحمض النووي لحفيدته.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 1.7 في المئة من سكان العالم يولدون مزدوجي الجنس، مما يشير إلى أنهم يحملون خصائص الذكور والإناث.

واستبعد ميرب أن يكون بولاسكي، الذي نشأ وتربى كرجل، قد أدرك في حياته إنه كان أنثى أو مزدوج الجنس، قائلا: "كان هناك خطأ ما".

وأضاف: "في تلك الأيام، لم يكن أحد لديه علم بذلك" في إشارة إلى ازدواجية الجنس.