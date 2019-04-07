حجب مواقع التواصل الاجتماعي في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ):
حجبت الحكومة السودانية ظهر اليوم الأحد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في خطوة تعد الثانية من نوعها منذ اندلاع التظاهرات في 19 ديسمبر الماضي .
وفشل السودانيون ظهر اليوم في التواصل عبر مواقع واتساب وفيسبوك وتوتير بسبب حجبها. ولجأ كثيرون لخدمات كسر الحظر الموجودة بالجوالات الحديثة.
كانت الحكومة السودانية حجبت مواقع التواصل الاجتماعي في المرة الأولى لنحو شهرين، مع اندلاع التظاهرات في عدد من مدن السودان في 19 كانون أول ديسمبر الماضي، قبل أن تلغي الحظر.
من جهة أخرى ،اعتقلت السلطات الأمنية اليوم الأحد مدير تحرير صحيفة "الصيحة" السودانية أبو عبيدة عبد الله من مقر الصحيفة في الخرطوم واقتادته إلى مكان غير معلوم،بحسب شهود عيان .
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