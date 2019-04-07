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الأمن الوطني السوداني يؤكد أهمية جمع الصف وتحقيق السلام

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رأس الرئيس السوداني عمر البشير، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، ببيت الضيافة بالخرطوم، اجتماع مجلس الدفاع والأمن الوطني السوداني بكامل هيئته.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن المجلس أكد على أهمية جمع الصف الوطني وتحقيق السلام، وضرورة الاحتكام لصوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن.
واطلع المجلس على تقارير مفصلة

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حول الوضع السياسي والأمني الراهن، واتخذ جملة من التدابير التي من شأنها تعزيز السلام والاستقرار بالبلاد.
ونوه المجلس إلى حرص الحكومة على الاستمرار في الحوار مع كافة الفئات بما يحقق التراضي الوطني.
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