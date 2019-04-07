إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الأوكرانية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية، اليوم الأحد، النتائج الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والتي أظهرت تقدمًا كبيرًا للممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي على حساب الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو، موضحة أنجولة إعادة ستقام بين المرشحين يوم 21 من الشهر الجاري.
ووفقا لما نشرت وكالة "يونيان" الإخبارية الأوكرنية، فقد أظهرت البيانات التي عرضتها اللجنة
فيما أوضحت اللجنة أن جولة الإعادة بين المرشحين صاحبي العدد الأكبر من الأصوات ستجرى في 21 من أبريل الجاري.
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