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إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الأوكرانية

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 أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية، اليوم الأحد، النتائج الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والتي أظهرت تقدمًا كبيرًا للممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي على حساب الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو، موضحة أن

جولة إعادة ستقام بين المرشحين يوم 21 من الشهر الجاري.

ووفقا لما نشرت وكالة "يونيان" الإخبارية الأوكرنية، فقد أظهرت البيانات التي عرضتها اللجنة

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حصول زيلينسكي على نسبة قدرها 24ر30% من الأصوات مقابل 95ر15% لبوروشينكو، وبلغت نسبة المشاركة نحو 64% من إجمالي من لهم حق التصويت.
فيما أوضحت اللجنة أن جولة الإعادة بين المرشحين صاحبي العدد الأكبر من الأصوات ستجرى في 21 من أبريل الجاري.
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