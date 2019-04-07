لبنان: الوضع الاقتصادي للبلاد يتطلب تحركاً حكومياً سريعاً

أكد عضو مجلس النواب اللبناني جورج عقيص: "أن وضع بلاده الاقتصادي والمالي، وما يرتبه النزوح السوري من أعباء كبيرة على الدولة، يستدعي التحرك بوتيرة أسرع في العمل الحكومي" .. مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يتابع ما يجري في لبنان بصورة مكثفة وهناك رقابة مشددة على الإصلاحات

التي يجب أن يجريها.

وأعرب عضو المجلس النيابي – في حديث اليوم لإذاعة صوت لبنان – عن أمله في أن يتم إقرار خطة معالجة عجز الكهرباء خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد غدا، حتى يمكن الانتقال إلى

دراسة ملف الموازنة العامة الجديدة وإقرارها وإحالتها إلى مجلس النواب.ودعا إلى معالجة على المستوى الدولي لأزمة النازحين السوريين خصوصا لمن يتواجدون داخل الأراضي اللبنانية، والسير في المبادرة الروسية التي تستهدف إعادة النازحين إلى سوريا، مشددا على ضرورة إقرار خطة لبنانية موحدة إزاء هذا الملف حتى يمكن معالجة النتائج السلبية للأزمة إلى حين التوصل إلى حل يؤمن عودتهم إلى سوريا.