الجارديان: بريطانيا تواجه ضغوطاً لإعادة أطفال الأمهات المنضمين لداعش

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن محامى شيماء بيجوم، المراهقة التي غادرت المملكة المتحدة للانضمام إلى التنظيم الإرهابى "داعش"، حاول إحضار ثلاثة أطفال بريطانيين على الأقل مولودين في صفوف المقاتلين إلى المملكة المتحدة، وهي خطوة من شأنها تكثيف التدقيق في تردد الحكومة البريطانية الواضح في إعادة القاصرين إلى الوطن من سوريا.

أشار تسنيم أكوني، محامي بيجوم، إلى التحركات التي اتخذتها بلدان أخرى لاسترداد أطفال مقاتلي داعش، وقال لـ "الأوبزرفر": "لدينا واجهة قانونية تقول إنه لا يوجد شيء يمكننا القيام به - لكن هناك بلدان أخرى تعيد الأطفال إلى وطنهم".

تم التعرف على الأطفال، وجميعهم من الأمهات البريطانيات، ولد واحد في المملكة المتحدة، في مخيم للاجئين السوريين.

وجهت بيجوم، التي كانت ضمن صفوف "داعش" منذ 2015، نداءً فبراير الماضى، للسماح لها بالعودة إلى بريطانيا، وقد أنجبت طفلاً في مخيم للاجئين في شمال سوريا قبل أيام من تجريدها من وزارة

الداخلية من جنسيتها البريطانية، وقد توفي ابنها من الالتهاب الرئوي بعد أقل من ثلاثة أسابيع.

وأضافت الصحيفة أن ألمانيا أعلنت يوم الجمعة الماضى، أنها أعادت العديد من أطفال مقاتلي داعش من العراق، كما قررت فرنسا إعادة خمسة أطفال تيتموا من داعش إلى وطنهم.

وفى يوم السبت الماضى، زادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الضغط على حكومة المملكة المتحدة، قائلة إنها مستعدة لمساعدة في إعادة الأطفال البريطانيين المستضعفين من مخيمات اللاجئين المكتظة في شمال شرق سوريا.

قالت إيلودي شندلر، المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، والتي تضم عمالاً في المخيمات سريعة النمو: "نحن على استعداد لمساعدة أي حكومة تواجه مشكلة، فالأطفال هم الضحايا أولاً وقبل كل شيء ".

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وأوضحت شندلر، إن المنظمة على اتصال بالحكومات الأوروبية لكنها

لن تكشف ما إذا كانت تجري محادثات مع مسؤولين بريطانيين.

وتابعت الصحيفة، أنه في أعقاب وفاة نجل بيجوم الرضيع، اقترح وزير الخارجية، جيريمي هنت، أن تستكشف الحكومة طرقًا لإعادة الأطفال من سوريا إلى المملكة المتحدة، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم واضح.

يذكر أنه منذ أن أزالت القوات المدعومة من الولايات المتحدة معقل داعش الأخير في البلاد الشهر الماضي ، يعيش حوالي 76000 امرأة وطفل في مخيم الحول للاجئين في سوريا، كما يعتقد أن أكثر من 10000 سافروا من خارج سوريا والعراق ، في حين أن حوالي 1000 من الأطفال غير المصحوبين بذويهم.

كشف تقرير صدر العام الماضي من المركز الدولي لدراسة التطرف عن أن ما لا يقل عن 3،704 من الأطفال المولودين في الخارج تم نقلهم إلى داعش من قبل آبائهم أو القائمين على رعايتهم.

لأطفال البريطانيون الثلاثة الذين تم تحديدهم لديهم أمهات مختلفات ، أحدهن سبق وأن ألغيت جنسيتها البريطانية.

وكشفت الجارديان أن هناك طرق الممكنة لتمكين عودة الأطفال إلى بلادهم بدون أمهاتهم وجعل أفراد الأسرة في بريطانيا وصيهم القانوني، و الأطفال الألمان الذين عادوا مؤخراً من سوريا تم إعطائهم منازل مع أقاربهم.