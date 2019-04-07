باكستان: إسلام آباد والرياض تتمتعان بعلاقات أخوية

أكد وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني فواد حسين شودري، اليوم الأحد، أن "باكستان والمملكة العربية السعودية تتمتعان بعلاقات أخوية". وقال شودري -في تصريح أوردته (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)- إن "السعودية قائدة للعالم الإسلامي أجمع"، مضيفًا أن "ولي العهد الأمير

وأشار وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني إلى أن "الرياض لعبت دورا مهما لتخفيف التوتر بين باكستان والهند"، متابعًا أن "المملكة تبذل مساعيها لتحقيق الوحدة في صفوف الأمة الإسلامية". الأنباء الباكستانية الرسمية)- إن "السعودية قائدة للعالم الإسلامي أجمع"، مضيفًا أن "ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعكس صورة مشرقة للإسلام والمسلمين".وأشار وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني إلى أن "الرياض لعبت دورا مهما لتخفيف التوتر بين باكستان والهند"، متابعًا أن "المملكة تبذل مساعيها لتحقيق الوحدة في صفوف الأمة الإسلامية".

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