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الأردن: التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يضمن عودة آمنة للاجئين

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أهمية التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة الأرض والشعب، ويضمن عودة آمنة للاجئين، مشددًّا على أن الجولان أرض سورية محتلة وفقا لجميع قرارات الشرعية الدولية.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء خلال لقاء

العاهل الأردني، اليوم الأحد، بقصر الحسينية، بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حيث بحثا أوجه التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية الراهنة.
كما أكد العاهل الأردني، ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق
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حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يوينو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتناول اللقاء التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تم التطرق إلى جهود الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية.
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