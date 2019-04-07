الأردن: التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يضمن عودة آمنة للاجئين

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أهمية التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة الأرض والشعب، ويضمن عودة آمنة للاجئين، مشددًّا على أن الجولان أرض سورية محتلة وفقا لجميع قرارات الشرعية الدولية.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء خلال لقاء
كما أكد العاهل الأردني، ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق
وتناول اللقاء التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تم التطرق إلى جهود الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية.
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