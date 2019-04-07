اشتباكات مع الجيش اليمني بمحافظة إب

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة إب؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين ووقوع أسرى، في مواجهات عنيفة شهدتها جبهة العود التابعة إداريا لمديرية النادرة شرق المحافظة، حسبما

افادت مصادر يمنية، اليوم الأحد.

وأوضحت المصادر لقناة "العربية" الإخبارية، أن الاشتباكات اندلعت بمحيط جبل ستر من الجهة الشرقية بجبهة العود، مضيفة أن الجيش اليمني تمكن من تكبيد

الحوثيين خسائر فادحة في الأسلحة واغتنام قاذفات (آر بي جي) وذخائر متنوعة وعدد من الآليات والمعدات.وأكدت مصادر متطابقة أن قبائل "العود" في محافظة إب دعت للنفير في وجه الميليشيا الحوثية وشددت وتوعدت بعقوبة كل من يتعاون أو يتواطأ مع الميليشيات الانقلابية للنيل من جبل مخلاف والعود.