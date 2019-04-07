الجيش السوري يقتل 8 إرهابيين من جبهة النصرة والحزب التركستاني

قضت وحدات من الجيش العربي السوري على أكثر من 8 إرهابيين بتنظيمي (جبهة النصرة) و(الحزب التركستاني) بريف إدلب الجنوبي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، أن وحدات الجيش دمرت آلية ونقاطًا محصنة في عمليات مركزة على تجمعاتالإرهابيين في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، وذلك ردًّا على خرقهم المتكرر لاتفاق منطقة خفض التصعيد، مشيرة إلى أن المجموعات الإرهابية كانت تحاول الوصول إلى نقاط محصنة
يذكر أن وحدات من الجيش قضت، أمس، على أعداد من إرهابيي (جبهة النصرة) ودمرت لهم منصات إطلاق قذائف ونقاطا محصنة في قرى وبلدات بريف حماة الشمالي، وذلك ردا على خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد.
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