السفارة الهندية بالقاهرة تقيم احتفالا بالذكرى 150 على ميلاد غاندي

فى إطار الفاعليات الثقافية التى تنظمها سفارة الهند بالقاهرة ضمن الاحتفال بالذكرى المائة والخمسين لميلاد المهاتما غاندي قامت السفارة بالتنسيق مع مجموعة "سايكلينج جيكوز"، وهي مجموعة بارزة من النساء اللائي يمارسن رياضة ركوب الدراجات في القاهرة ، وتم تنظيم فاعلية لركوب الدراجات في السادس من أبريل 2019

حيث بدات انطلاق الفاعلية ركوب الدراجات في الساعة 9 صباحًا بدأ من الدقي وانتهت الفاعلية أمام مقر سفارة الهند بالزمالك ( 5 ش عزيز أباظة – الزمالك الساعة 12 ظهرا . حيث راكبو الدراجات في الطريق بتوزيع

بعض الهدية على بعض الأسر الفقيرة في المناطق المجاورة. وشاركت بالاحتفالية نساء من مختلف مناحي الحياة في هذه الفعالية. وتهدف فاعلية ركوب الدراجات إلى نشر الرسائل التي نادي بتطبيقها غاندي والمتعلقة بالحاجة إلى اتباع أسلوب حياة صحي وصديق للبيئة وكذلك التعاطف مع الفقراء. و داخل مبنى السفارة اقيمت احتفالية لتكريم الانسة نوران صلاح ، مسئولة العلاقات بالاضافة الى بجموعة سايكلينج جيكيوز والتى اعربت خلال الاحتفالية بان مجموعة سيكلينججيكوز حيث تمت انشاء المجموعة منذ ثلاث اعوام وهدفهم خدمة المجتمع ونعتبر من الجمعيات الغير حكومية حولهم واعربت عن شكرها لاختيار السفارة الهندية . واعرب السيد/ كاشتيج تياجى ، السكرتير السياسى بالسفارة بان سفارة الهند دابت منذ بداية العام على اقامة العديد من الفاعليات للاحتفاء بمرور 150 عاما على ميلاد غاندى والاحتفالية التى نحن بصددها الان جاءت بان مبادى والقيم التى نادى بها غاندى تتماشى مع ما تقوم به مجموعة سايكلينج جيكيوز لخدمة المجتمع المصرى

ولا تزال الاحتفالات الخاصة بغاندى مستمرة حتى نهاية العام .

للاستفسار ولمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بالسيد/ أحمد ابراهيم ، المسئول الاعلامى لسفارة الهند بالقاهرة على رقم 01223461783 أو على عنوانه البريدى