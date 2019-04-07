السفارة الهندية بالقاهرة تقيم احتفالا بالذكرى 150 على ميلاد غاندي

فى إطار الفاعليات الثقافية التى تنظمها سفارة الهند بالقاهرة ضمن الاحتفال بالذكرى المائة والخمسين لميلاد المهاتما غاندي قامت السفارة بالتنسيق مع مجموعة "سايكلينج جيكوز"، وهي مجموعة بارزة من النساء اللائي يمارسن رياضة ركوب الدراجات في القاهرة ، وتم تنظيم فاعلية لركوب الدراجات في السادس من أبريل 2019
حيث بدات انطلاق الفاعلية ركوب الدراجات في الساعة 9 صباحًا بدأ من الدقي وانتهت الفاعلية أمام مقر سفارة الهند بالزمالك ( 5 ش عزيز أباظة – الزمالك الساعة 12 ظهرا . حيث راكبو الدراجات في الطريق بتوزيعبعض الهدية على بعض الأسر الفقيرة في المناطق المجاورة. وشاركت بالاحتفالية نساء من مختلف مناحي الحياة في هذه الفعالية. وتهدف فاعلية ركوب الدراجات إلى نشر الرسائل التي نادي بتطبيقها غاندي والمتعلقة بالحاجة إلى اتباع أسلوب حياة صحي وصديق للبيئة وكذلك التعاطف مع الفقراء. و داخل مبنى السفارة اقيمت احتفالية لتكريم الانسة نوران صلاح ، مسئولة العلاقات بالاضافة الى بجموعة سايكلينج جيكيوز والتى اعربت خلال الاحتفالية بان مجموعة سيكلينج
ولا تزال الاحتفالات الخاصة بغاندى مستمرة حتى نهاية العام .
للاستفسار ولمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بالسيد/ أحمد ابراهيم ، المسئول الاعلامى لسفارة الهند بالقاهرة على رقم 01223461783 أو على عنوانه البريدى
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