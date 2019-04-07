الارشيف / اخبار العالم

السفارة الهندية بالقاهرة تقيم احتفالا بالذكرى 150 على ميلاد غاندي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 فى إطار الفاعليات الثقافية التى تنظمها  سفارة الهند بالقاهرة ضمن الاحتفال بالذكرى المائة والخمسين لميلاد المهاتما غاندي قامت السفارة  بالتنسيق مع مجموعة "سايكلينج جيكوز"، وهي مجموعة بارزة من النساء اللائي يمارسن ركوب الدراجات في القاهرة ، وتم تنظيم  فاعلية لركوب الدراجات في السادس من أبريل 2019

حيث بدات انطلاق الفاعلية ركوب الدراجات في الساعة 9 صباحًا بدأ من الدقي وانتهت  الفاعلية أمام مقر سفارة الهند بالزمالك ( 5 ش عزيز أباظة – الزمالك الساعة 12 ظهرا . حيث  راكبو الدراجات في الطريق بتوزيع

بعض الهدية  على بعض الأسر الفقيرة في المناطق المجاورة. وشاركت بالاحتفالية  نساء من مختلف مناحي الحياة في هذه الفعالية. وتهدف فاعلية ركوب الدراجات إلى نشر الرسائل التي نادي بتطبيقها غاندي والمتعلقة بالحاجة إلى اتباع أسلوب حياة صحي وصديق للبيئة وكذلك التعاطف مع الفقراء. و داخل  مبنى السفارة اقيمت احتفالية لتكريم الانسة نوران صلاح ، مسئولة العلاقات بالاضافة الى  بجموعة سايكلينج جيكيوز  والتى اعربت خلال الاحتفالية بان مجموعة سيكلينج
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
جيكوز حيث تمت انشاء المجموعة منذ ثلاث اعوام وهدفهم خدمة المجتمع ونعتبر من الجمعيات الغير حكومية حولهم واعربت عن شكرها لاختيار السفارة الهندية . واعرب السيد/ كاشتيج تياجى ،  السكرتير السياسى بالسفارة بان سفارة الهند  دابت منذ بداية العام على اقامة العديد من الفاعليات للاحتفاء بمرور 150 عاما على ميلاد غاندى والاحتفالية التى نحن بصددها الان جاءت بان مبادى والقيم التى نادى بها غاندى تتماشى مع ما تقوم به مجموعة سايكلينج جيكيوز لخدمة المجتمع المصرى

ولا تزال الاحتفالات الخاصة بغاندى مستمرة حتى نهاية العام .

للاستفسار ولمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بالسيد/ أحمد ابراهيم ، المسئول الاعلامى لسفارة الهند بالقاهرة على رقم 01223461783 أو على عنوانه البريدى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الهندية بالقاهرة تقيم احتفالا بالذكرى 150 على ميلاد غاندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا