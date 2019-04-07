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انفجار ضخم في مبنى وسط باريس

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قالت هيئة الإطفاء في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، إن حريقاً ضخماً اندلع في أحد مباني الحي 19 بالعاصمة في وقت متأخر من مساء أمس السبت، قبل أن يسيطر عليه فريق يضم 80 من عمال الإطفاء.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى بسبب الحريق الذي لم يعرف سبب اندلاعه بعد.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن المبنى الذي نشب فيه الحريق مبنى سكني في شارع ماكدونالد في شمال باريس.

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