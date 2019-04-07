كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال محافظ حضرموت عن أزمة "الغاز المنزلي"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء الركن فرج البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية، بأنه في الآونه الأخيرة ظهرت أزمة الغاز المنزلي.

وأضاف البحسني في حوار خاص لــ "الخليج 365" بأنه حاول أن يطوق هذه الأزمة، مؤكداً بأن هذة الازمة متعلق بمصدر التوريد من مأرب.

كما كشف محافظة حضرموت بأنهم يواجهون صعوبات مع مأرب في عملية استئناف عملية الغاز المنزلي إلي المحافظة بشكل كافي، مؤكداًُ بأن هذة المشكلة في طريقها للحل قبل شهر رمضان.