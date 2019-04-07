كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا والأردن يبحثان فتح معبر حدودي ثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش البرلمان الأردني يوم الجمعة إمكانية فتح معبر حدودي ثالث مع سوريا من أجل تعزيز التجارة والتبادل التجاري مع دمشق.

حيث إن الغرض من المعبر الثالث سيسمح لكلا البلدين بالاستفادة من حدودهما مع العراق لاستيراد وتصدير البضائع في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن سوريا والأردن تمتلكان حتى الآن معبرين: نصيب وجابر.

وقد تم فتح معبر نصيب منذ تسعة أشهر وتمكّن كل من سوريا والأردن من زيادة تجارتهما بشكل كبير نتيجة لهذه الخطوة.

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وعلي صعيد آخر، فقد استعاد الجيش العربي السورى معبر نصيب في الصيف الماضي بعد أن شن هجوماً واسع النطاق داخل محافظات درعا ودمشق والقنيطرة في جنوب سوريا.

وبعد الاستيلاء على معبر نصيب ، أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية أنها تستعد لإعادة فتح الحدود مع سوريا لأول مرة منذ عام 2015.

بالإضافة إلى إعادة فتح معبر نصيب ، اتخذت الحكومة الأردنية قرارًا بعد فترة وجيزة بإعادة فتح معبر جبر ، والذي تم إغلاقه أثناء النزاع السوري.

ويعمل الأردن وسوريا باستمرار على استعادة علاقاتهما بالكامل ومع إعادة فتح المعابر الحدودية بينهما ، فإن الدولتين على الطريق للقيام بذلك.