الهند تجلي عسكريين كانوا في مهمة بطرابلس الليبية

أعلنت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج، اليوم الأحد، إجلاء 15 ضابطاً هندياً من العاصمة الليبية طرابلس.

ونقل موقع المرصد الليبي عن سواراج، في تغريدات عبر حسابها على تويتر، أ الضباط الهنود "كانوا يعملون ضمن مهمة قوة حفظ سلام أممية في طرابلس، وأجلوا بفضل جهود السفير الهندي في تونس".

ولم توضح المسؤولة الهندية مكان هذه القوات قبل إجلائها، غير أن تقارير إعلامية ليبية سابقة أفادت بأنهم يعملون ضمن قوة حماية مقرات بعثة الأمم المتحدة، ومقر إقامتها في جنزور، رغم أن البعثة لم تُعلن سابقاً حضور أي قوات أجنبية في مقراتها .

وكشفت وزيرة الخارجية الهندية، أن قرار جاء بعد تدهور الأوضاع واحتدام المعارك والاشتباكات في العاصمة طرابلس.

ويُذكر أن القيادة المركزية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم، أعلنت ظهر اليوم الأحد، إجلاء عدد غير معلوم من قواتها من جنزور غربي العاصمة طرابلس، مؤكدةً أنهم كانوا في مهمة دعم عسكري للبعثات الدبلوماسية الأجنبية في العاصمة الليبية، طرابلس، لتؤكد حضور قوات أمريكية في طرابلس، الأمر الذي كانت حكومة الوفاق تُكذبه باستمرار.