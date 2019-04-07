كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انقطاع الكهرباء عن جميع مدن السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقطاع الكهرباء عن جميع مدن السودان، نقلا عن وكالة "رويترز".

أفادت وزارة الكهرباء السودانية، اليوم الأحد، با

وتعد أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء أحد الأسباب الرئيسية في اندلاع الاحتجاجات الشعبية الساخطة منذ شهر ديسمبر الماضي التي كانت تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية قبل أن تتصاعد وتطالب بإسقاط الرئيس السوداني عمر البشير.

وهذا ما دفع الحكومة إلى اللجوء لمصر من أجل تخفيف الأزمة.