كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلفان: على نظام الحمدين الإقرار بأنه "اراجوز" في أيدي نتنياهو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن اعتراف رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بأنه اتفق مع قطر على أن يتم تمويل حماس لشق الانقسام في الصف الفلسطيني.

وقال خلفان عبر حسابه على "تويتر": "لم يبق الا ان يقر نظام الحمدين بانه مهزلة والعوبة واراجوز في ايدي نتنياهو…وان حماس كما قيل عنها سبقا صنيعة اليهود".

وأضاف: "نتنياهو يشكر قطر على تمويلها مشروع اسرائيل لشق وحدة الصف الفلسطيني !! ويجيك حمار يقبض من الدوحة ويقول لك السعودية والامارات باعتا القضية".

وتابع: "التعاون مع نتنياهو في هذا الوقت بالذات أكبر خطيئة ترتكب في تاريخ من سيتعاون معه…إلا بشرط واحد ان ينال الشعب الفلسطيني حقه…وان يعترف بالدولة الفلسطينية على حدودها التي اقرتها الامم المتحدة..وكل ما عدا ذلك احتلال".