كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جانتس: تصريحات نتنياهو عن ضم المستوطنات "مراوغة انتخابية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف رئيس تحالف "أزرق أبيض" في إسرائيل بيني جانتس، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ضم مستوطنات الضفة الغربية بـ "مراوغة انتخابية".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن جانتس، أن "هذه مراوغة انتخابية لا يصدقها أحد"، مضيفا: "نتنياهو يسعى إلى جمع أصوات من أي مكان ممكن"، واعتبر أنه تجاوز كل الحدود المتاحة في الدفاع عن نفسه إدراكاً منه أنه يوشك على إنهاء مهام منصبه.

وأوضح أن حزبه "يولي أهمية كبرى للسعي إلى السلام ولكنه لن يفعل أي شيء بصورة أحادية الجانب، دون موافقة الشعب".

تجدر الإشارة إلى أن استطلاعات الرأي تشير إلى احتدام المنافسة بين تحالف جانتس وبين حزب ليكود بزعامة نتانياهو، قبل الانتخابات المقررة في الأسبوع الجاري.