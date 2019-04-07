كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة الليبية": 21 قتيلا و27 جريحا في اشتباكات طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة، التابعة لحكومة الوفاق الليبية، اليوم الأحد، سقوط 21 قتيلا و27 جريحا في اشتباكات ضواحي العاصمة طرابلس.

ونقل موقع "بوابة الوسط"، عن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة أمين محمد الهاشمي، قوله إن حصيلة الاشتباكات في ضواحي العاصمة طرابلس بلغت 21 قتيلا و27 جريحا حتى الآن، ونوه بأن من بين القتلي طبيب وطبيب مساعد ومدنيين.

Advertisements

وأشار "الهاشمي"، إلى أن الإحصائية الرسمية الصادرة عن غرفة العمليات المركزية بالوزارة التابعة لحكومة الوفاق تؤكد مقتل سيدتين جراء سقوط قذيفة عشوائية على منزل عائلة بمنطقة خلة الفرجان جنوب العاصمة.

وما زالت الضواحي الجنوبية لطرابلس تشهد اشتباكات بين قوات المشير خليفة حفتر والأخرى الداعمة للوفاق.

حسب رواية شهود عيان من المنطقة لوكالة الأنباء الألمانية، فإن الاشتباكات تدور اليوم في محيط مطار طرابلس ووادي الربيع، وتستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.