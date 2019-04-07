كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الأمريكي يسحب جنود له من ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الأمريكي، الأحد، سحبًا موقتًا لجنود له يتمركزون في ليبيا لم يكشف عن عددهم، وذلك بسبب المعارك العنيفة الدائرة بين القوات الحكومية والقوات الموالية للمشير خليفة حفتر قرب العاصمة طرابلس.

وقالت القيادة الأمريكية لإفريقيا ومقرها شتوتغارت (ألمانيا) في بيان: "بسبب عودة الاضطرابات في ليبيا تم القيام بنقل موقت لكتيبة من القوات الأمريكية إلى خارج البلاد بسبب الوضع الأمني على الأرض".

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ولم يوضح البيان، عدد الجنود الأمريكيين المعنيين بهذا الانسحاب.

واكتفى البيان بالتذكير أن القوة الأمريكية في ليبيا تقدم دعمًا عسكريًا للبعثات الدبلوماسية وأنشطة مكافحة الإرهاب وترسيخ الشراكات والأمن في كل المنطقة.

وقال قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا الجنرال توماس فالدهاوسر في البيان: "ستواصل القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا متابعة تطور الوضع على الأرض وستدرس إمكانية عودة الوجود العسكري الأمريكي عندما يصبح الوضع مناسبًا من جديد”، مشددًا على أن الواقع الأمني على الأرض يزداد تعقيدًا وهو مفتوح على كل الاحتمالات".