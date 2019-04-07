حزب إردوغان يطالب بإعادة فرز كل الأصوات

أعلن حزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الأحد، أنه سيطلب إعادة فرز أصوات كل مراكز اقتراع الانتخابات البلدية في إسطنبول التي جرت الأسبوع الماضي، والتي تبين النتائج التقريبية خسارته لرئاسة بلديتها.

وأكد نائب الرئيس علي إحسان يافوز أن حزب العدالة والتنمية سيُقدم طلباً بذلك "اليوم بحلول الساعة الخامسة مساءً، بالتوقيت المحلي"، علماً أن إعادة فرز جزئية تجري حالياً في 39 من أحياء المدينة.