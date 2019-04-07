كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تحذر رعاياها من السفر إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن وزارة الخارجية التركية طالبت مواطنيها المسافرين إلى ليبيا بمراجعة خطط السفر إلى هناك بسبب التطورات الأخيرة

ونشرت الوزارة بيان تحذيري قالت فيه: "نوصي المواطنين الذين يعتزمون السفر إلى ليبيا، بوضع الاقتتال الدائر في محيط طرابلس الغرب خصوصًا، في الاعتبار، ومراجعة خططهم للسفر إلى هذا البلد في هذا الإطار".

وأشار البيان إلى مواصلة سفارة تركيا في طرابلس وقنصليتها في مصراتة تقديم خدماتهما بشكل طبيعي.