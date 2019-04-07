كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرقاطتان أمريكيتان تجليان جنودا من عاصمة ليبيال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر فيديو مصور قيام فرقاطتين أميركيتين بعملية إجلاء لعدد من جنود القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا غربي طرابلس.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الجيش الوطني الليبي الزحف نحو العاصمة طرابلس في عملية عسكرية لتحريرها من الميليشيات.

وصرح توماس والدهاوزير، المتحدث باسم القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، في بيان، أن "الحقائق الأمنية على الأرض تزيد تعقد الوضع بشكل متسارع، ولا يمكن التنؤ بما سيحدث".

وتواصل قوات الجيش الوطني الليبي تقدمها داخل طرابلس ضمن العملية العسكرية الواسعة "طوفان الكرامة"، التي أطلقتها الخميس، لتحرير العاصمة من الميليشيات المسلحة.

