كأس “الكاف” – نهضة بركان يعود بانتصار ثمين من كينيا ويضع قدما أولى في “المربع الذهبي”

عاد فريق نهضة بركان، بانتصار ثمين من قلب كينيا، وذلك بعد أن فاز على مضيفه كورماهيا الكيني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، عشية اليوم الأحد، بملعب ” نايروبي سيتي ستاديوم”، في العاصمة الكينية نايروبي، برسم ذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأنهى النهضة الجولة الأولى متقدما بهدف دون رد، إذ انطلقت المباراة بتكافئ بين الطرفين، مع امتياز طفيف لأصحاب الأرض، الذين عمدوا إلى ممارسة الضغط على دفاع النهضة البركانية، غير أن محاولاتهم باءت بالفشل.

في الجهة المقابلة، لم يتراجع أبناء منير الجعواني للخلف، بل لعبوا بطريقة هجومية محاولين الوصول لمرمى الفريق المضيف، وهو الأمر الذي تأتى لهم في الدقيقة 25، بواسطة المدافع يوسوفا دايو، برأسية بديعة من كرة ثابثة مركزة للمتألق عمر النمساوي.

وبعد هذا الهدف، مارس الفريق الكيني ضغطا كبيرا على النهضة، وخلق فرصتين خطيرتين في الدقيقة 30 و31، غير أن الأولى تصدى لها الحارس علي المحمدي، والثانية ردها القائم.

وكان بإمكان لابا كودجو، إضافة الهدف الثاني للفريق المغربي، في الدقيقة 35، لو لم تفتقد رأسيته للتركيز المطلوب، كما انفرد بكر الهلالي بالحارس الكيني في الدقيقة 42، غير أنه فشل في إسكانها المرمى، لينتهي النصف الأول، بتقدم الفريق المغربي بهدف دون رد.

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وفي الجولة الثانية، كان طبيعيا أن يدخل الفريق المستضيف ضاغطا من أجل تدارك تخلفه بهدف وحيد، غير أن محاولاته لم تطرجم إلى أهداف، مع تماسك الدفاع المغربي، وتألق الحارس علي المحمدي.

في الجهة المقابلة، عمد الفريق البرتقالي إلى الاعتماد على الهجمات المضادة، وهو الأمر الذي أعطى أكله، في الدقيقة 54 بواسطة اللاعب بكر الهلالي، مستغلا خطأ من مدافع الفريق الكيني، وهو الهدف الذي صمد إلى غاية نهاية اللقاء.

وبهذا الانتصار المهم والثمين، يكون نهضة بركان قد قطع نصف الطريق نحو المربع الذهبي، في انتظار التأكيد في مباراة العودة، بعد أسبوع، بالملعب البلدي لبركان.