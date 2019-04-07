بعد الإضراب المفتوح.. طلبة الطب يعلنون التصعيد في وجه وزارتي الصحة والتعليم

أعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان بالمغرب عن تنظيمها اعتصامات إنذارية محلية لمدة 12 ساعة، وذلك في وجدة، وطنجة، يوم الثلاثاء المقبل، وبمراكش، وأكادير، والدارالبيضاء، يوم الأربعاء 10 أبريل الجاري.

كما أكدت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان أنها ستنظم مسيرة وطنية انطلاقا من وزارة الصحة في اتجاه مقر البرلمان في الرباط، يوم 15 أبريل الجاري.

وعبرت التنسيقية ذاتها، في بلاغ لها، عن استنكارها من التدخل الأمني، الذي وصفته بـ”القمعي”، لمنع الوقفة الصامتة في مستشفى محمد الخامس في طنجة، كما استنكرت لما أسمته” التهديدات، والتضييقات، التي تمارسها إدارة كلية طب الأسنان في حق الطلبة المقاطعين”.

وحمل المصدر ذاته، الحكومة المغربية مسؤولية ضمان الحق في الاحتجاج، والتعبير.

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وشددت التنسيقية على أن طلبة الطب، وطب الأسنان والصيدلة جسد واحد، وأي مس بكرامة، وحقوق طلبة طنجة، والدارالبيضاء هو اعتداء على الجسم الطلابي ككل.

ويطالب طلبة الطب في المغرب بالتسريع في إصدار القانون 25-14 في صيغته الاصلية، وعدم قبول التعديلات، المراد بها شرعنة تجاوزات منتحلي صفة أطباء الأسنان، وبتحسين وضعية الطبيب المغربي، وتمكينه من الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته.

يذكر أن طلبة الطب يخوضون الإضراب المفتوح عن الدروس النظرية، والتطبيقية، والتدريبات الاستشفائية، منذ يوم 25 مارس الماضي.

ورفض طلبة الطب في المغرب القرارات، التي اعتبروها “تهدف إلى خوصصة قطاع التعليم العالي والتكوين الطبي العمومي، والعشوائية، التي واكبت تنزيل مشروع كليات الطب الخاصة، والشراكات المبرمة مع الجامعات العمومية، التي تحيل على استغلال القطاع العمومي من طرف الخواص”.