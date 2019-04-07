يهم المغاربة المسافرين إلى تركيا.. الرحلات لن تحط في مطار “أتاتورك”

بعد إنهاء نقل المعدات، تنتقل الرحلات الجوية، بين المغرب وتركيا، اليوم الأحد، من مطار أتاتورك إلى مطار إسطنبول الجديد.

وأعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي، جاهد طورهان، أمس، انتهاء عملية الانتقال من مطار أتاتورك إلى مطار إسطنبول”، مشيرا، في تغريدة عبر “تويتر”، إلى أنها “تشكل نموذجًا يحتذى به على الصعيد العالمي في مجال الطيران”.

وأكدت السلطات، أن “عملية الانتقال الضخمة بين المطارين، هي الأولى من نوعها وغير مسبوقة من حيث الحجم والسرعة”، وانتهت العملية في غضون 45 ساعة، بعد أن انطلقت منذ فجر يوم الجمعة.

وافتتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المطار الجديد، في أكتوبر الماضي، كواحد من مشاريع البنى التحتية الكبرى، التي يدافع عنها أردوغان، إلى جانب الجسر الثالث على البوسفور، ونفق أعماق المضيق، الذي افتتح عام 2016.