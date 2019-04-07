كأس “الكاف”.. نهضة بركان ينهي الشوط الأول متقدما على مضيفه الكيني

أنهى نهضة بركان الجولة الأولى أمام مضيفه كورماهيا الكيني، متقدما بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا بملعب ” نايروبي سيتي ستاديوم”، في العاصمة الكينية نايروبي، برسم ذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وانطلقت المباراة بتكافئ بين الطرفين، مع امتياز طفيف لأصحاب الأرض، الذين عمدوا إلى ممارسة الضغط على دفاع النهضة البركانية، غير أن محاولاتهم باءت بالفشل.

في الجهة المقابلة، لم يتراجع أبناء منير الجعواني للخلف، بل لعبوا بطريقة هجومية محاولين الوصول لمرمى الفريق المضيف، وهو الأمر الذي تأتى لهم في الدقيقة 25، بواسطة المدافع يوسوفا دايو، برأسية بديعة من كرة ثابثة مركزة للمتألق عمر النمساوي.

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وبعد هذا الهدف، مارس الفريق الكيني ضغطا كبيرا على النهضة، وخلق فرصتين خطيرتين في الدقيقة 30 و31، غير أن الاولى تصدى لها الحارس علي المحمدي، والثانية ردها القائم.

وكان بإمكان لابا كودجو، إضافة الهدف الثاني للفريق المغربي، في الدقيقة 35، لو لم تفتقد رأسيته للتركيز المطلوب، كما انفرد بكر الهلالي بالجارس الكيني في الدقيقة 42، غير أنه فشل في إسكانها المرمى.

لينتهي النصف الأول، بتقدم الفريق المغربي بهدف دون رد.