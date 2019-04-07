إبن رونالدينهو يوقع أول عقوده الاحترافية في الدوري البرازيلي الممتاز

وقع جواو مينديز ، 14 عاما، نجل النجم البرازيلي السابق رونالدينيو، عقدا احترافيا مع فريق كروزيرو لكرة القدم، حسبما أعلن النادي البرازيلي.

وتحدث أماريلدو ريبيرو مدرب فريق الشباب بالنادي عن مينديز قائلا “إنه لاعب واعد يتمتع بصفات مثيرة للاهتمام”.

وأثار مينديز، الذي يلعب في مركز المهاجم في فريق النادي تحت 14 عاما، إعجاب المسؤولين، الذين ادعوا عدم علمهم بأنه نجل أحد النجوم السابقين لمنتخب السامبا.

وتوج رونالدينيو ببطولة كأس العالم مع منتخب البرازيل عام 2002 التي جرت بكوريا الجنوبية واليابان، قبل أن يحصل على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2005.