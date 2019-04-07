ولد الرشيد: إخوتنا في البوليساريو و”حنا ما نكرهوهم”.. ومهرجان العيون حضره 57 ألف شخص

في مهرجان خطابي لقيادة حزب الاستقلال بمدينة السمارة، قال حمدي ولد الرشيد، القيادي الصحراوي الاستقلالي، ظهر اليوم الأحد، إن “إخوتنا في البوليساريو وأولاد أعمامنا، وما نحن كارهينهوم ولا باغضينهوم، لكننا نقول إن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الذي في صالحنا، لنعيش بكرامة”.

وتابع ولد الرشيد محذرا من تكرار الوضع الذي تعيشه عدد من الأقطار العربية، “رأيتم سوريا وليبيا آش واقع فيها، واليمن أيضا”.

وأضاف، “أبناء الصحراء يريدون العيش بشرف وعزة وكرامة داخل المملكة المغربية، واليوم غير مقبول من كيان فيه 100 ألف أو حتى 200 ألف أن يصبح عالميا”.

وقال ولد الرشيد أيضا، “نريد أن تعيش عائلاتنا عيشة كرامة، وتسكن سكنا لائقا، لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال حكم ذاتي، تحت اسيادة الممكلة المغرية”.

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وشدد ولد الرشيد على أن ابناء الصحراء يريدون “المزيد من المشاريع لتوفير فرص الشغل”، مشيرا إلى أن البلد من السهل عليه توظيف كل أبناء الصحراء”، وذكر بأن الملك الراحل الحسن الثاني سبق له أن وظف 6000 من أبناء الصحراء في مرة واحدة.

وأضاف، “نعم من السهل على المملكة أن تشغل جميع الصحراويين، هذا عادي وطبيعي، وأملنا كبير في بلادنا وملكنا لنكافح من أجل وطنا، ولكن بكرامتنا وشخصيتنا وثقافتنا”.

وظهر حمدي ولد الرشيد، ظهر اليوم الأحد منتشيا بمهرجان العيون ليوم أمس، وقال إن 57 ألف حضروا مهرجان العيون ولي بغا يقول شيء يمشي للساحة”.

واعتبر أن مهرجان حزب الاستقلال ليوم أمس، “انتصار لعاصمة الاقاليم الجنوبيةد وانتصار ضد الإشاعات”.